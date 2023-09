A cura della Redazione

Attimi di paura stamattina a Portici, in provincia di Napoli. Intorno alle 9 è giunta al 112 la segnalazione di esplosione di colpi d’arma da fuoco in via Dalbono.

Sul posto si sono recati i carabinieri della Compagnia di Torre del Greco.

L'orario in cui sarebbero stati uditi, tuttavia, non è stato chiarito. Non risultano feriti ma i carabinieri hanno rinvenuto in un piazzale alcuni bossoli. Indagini in corso per comprendere la dinamica, i militari sono tuttora sul posto.