Maxi sequestro di cocaina nel Vesuviano. Ben 122,8 kg di droga sono stati scoperti dalle Fiamme Gialle di Napoli e Salerno in un deposito commerciale a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Un 38enne di Cercola è stato arrestato in flagranza di reato.

L’operazione, coordinata dalla DDA di Salerno, è scaturita dagli sviluppi di un’analisi di rischio condotta a livello centrale dalla Guardia di Finanza in merito ad un traffico internazionale di sostanze stupefacenti nel porto di Salerno perpetrato attraverso un carico di copertura (scarpe da lavoro) proveniente da Panama e destinato ad una società con sede dichiarata a Milano, all’interno del quale erano celati 104 pani di cocaina. L'uomo arrestato, G. C., è stato sorpreso dai militari mentre stava aprendo il container.

I servizi di osservazione, controllo e pedinamento prontamente avviati nello scalo marittimo commerciale, supportati dal telerilevamento a distanza della Sezione Aerea del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, hanno permesso poi di monitorare, in tempo reale, le operazioni di prelievo e consegna del carico e di individuare il deposito quale luogo ultimo di destinazione dello stupefacente, pronto poi ad essere immesso sul mercato e che avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali circa 30 milioni di euro.