A cura della Redazione

Allontamento dalla casa familiare e divieto di avvicinarsi alla moglie. Sono i provvedimenti adottati dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della locale Procura che ha coordinato le indagini della Polizia di Castellammare di Stabia, nei confronti di un 55enne residente a Gragnano, accusato di maltrattementi ai danni della donna commessi per ben 10 anni (dal 2013 fino al luglio 2023).

Stando alle investigazioni, l'uomo avrebbe reiterato condotte violente e vessatorie verso la vittima, a volte anche in presenza dei figli minorenni. L'avrebbe ingiuriata quotidianamente, picchiata con pugni e schiaffi, minacciata di morte, talvolta anche impugnando coltelli da cucina, impedendole di ritornare nell'abitazione coniugale.

Il 13 giugno scorso, poi, avrebbe provato addirittura a soffocare la donna stringendole le mani al collo e paventando l'intenzione di ucciderla. Il 17 luglio, invece, l'avrebbe presa a schiaffi, tirato i capelli, sputata in viso in presenza dei figli e minacciata di conseguenze ulteriori. Una situazione ormai insostenibile per la vittima, che è stata costretta insieme ai suoi figli ad allontanarsi da casa e a rifiugiarsi dalla sorella.