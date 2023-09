A cura della Redazione

Cambia le etichette su alcuni prodotti per truffare un noto megastore del fai-da-te, ma intervengono gli agenti della vigilanza privata e lo scoprono. È stato denunciato a piede libero per truffa il 55enne L. C., residente ad Angri, con diversi precedenti specifici.

Ieri pomeriggio, all'interno dello store Leroy Merlin di Torre Annunziata, ubicato nel centro commerciale Maximall di via Andolfi, il 55enne ha portato alla cassa merce per oltre 400 euro, ma ha provato a pagare poche decine di euro. Il tutto grazie alla sostituzione delle etichette. L'uomo, però, è stato scoperto dagli attenti uomini della vigilanza privata interna al centro commerciale di Torre Annunziata, che hanno subito allertato la Polizia per completare l'identificazione.

A quel punto, i poliziotti del Commissariato oplontino, guidati dal dirigente Antonio Galante, hanno denunciato a piede libero alla Procura torrese il 55enne, già gravato da precedenti specifici.