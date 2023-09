A cura della Redazione

Controlli straordinari nell’area stabiese, in campo nella notte i Carabinieri della locale Compagnia: 79 le persone controllate, 45 i veicoli passati al setaccio.

Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Giuseppe Savo, 40enne di Gragnano, già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione è stato trovato in possesso di 3 grammi di cocaina divisi in dosi. E’ ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.

Denunciato per guida senza patente un 25enne, sorpreso alla guida di un suv.

Un uomo di 45 anni è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza, il tasso alcolemico era superiore del doppio rispetto al consentito.

Un 57enne stabiese è stato trovato in possesso di una paletta segnaletica matricolata del corpo dei vigili del fuoco. Considerato il possesso illecito, è stato denunciato.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.