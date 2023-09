A cura della Redazione

Due episodi legati alla criminalità nell'area vesuviana. Questa notte, un ordigno è esploso a Boscotrecase, intorno alle 2.30, dinanzi all'ingresso di una attività commerciale nella centralissima piazza S. Anna. Danneggiate la serrande del negozio e due auto in sosta lungo la strada. Non ci sono stati feriti.

I carabinieri della sezione radiomobile e del nucleo investigativo di Torre Annunziata sono intervenuti sul posto per avviare le indagini. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi.

Sempre in nottata, questa volta nelle vicina Boscoreale e una mezz'ora prima, altre due attività commerciali erano state prese di mira dai malviventi. Ignoti (al momento) hanno esploso colpi d'arma da fuoco contro un bar e un centro scommesse. Indagano sempre i milittari del nucleo investigativo dell'Arma oplontino.

Rinvenuti 6 bossoli calibro 7.65 mm. Nerssuna persona è rimasta ferita, in corso indagini in corso per chiarire dinamica e matrice del raid armato.