A cura della Redazione

Due arresti in penisola sorrentina per droga. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Sorrento hanno controllato, ieri, in località Seiano, a Vico Equense, due persone a bordo di uno scooter rinvenendo indosso al conducente 110 grammi circa di hashish.

Nel corso di una ispezione, poi, a casa di quest'ultimo, sonos tati scoperti e sequestrati altri 8 grammi circa della stessa sostanza.

Un 20enne sorrentino è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

A Sorrento, invece, in traversa Punta Capo, i poliziotti sono intervenuti lunedì presso uno stabile in uso ad un uomo.

Giunti presso l’abitazione del soggetto attenzionato, una volta entrati, hanno rinvenuto, ben occultati, 3 barattoli in vetro contenenti 70 grammi circa di marijuana e 5 bustine contenenti semi di cannabis indica.

Ancora, in un locale adiacente all’abitazione, vi erano due cabine coibentate, 4 lampade led, un termostato, 2 termometri, 2 ventilatori, 1 timer per profili elettrici e 2 aspiratori di fumo, il tutto utilizzato dall’uomo per la produzione della sostanza stupefacente.

Un 42enne è stato tratto in arresto per produzione e detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti.