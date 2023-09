A cura della Redazione

Il cadavere di un uomo dall'apparente età di 35/40 anni di origini cinesi, con il cranio fracassato e quattro ferite lacero-contuse alla schiena, è stato trovato lunedì sera in un fondo agricolo non recintato di via Vecchia Campitelli, a Terzigno, in prossimità del campo sportivo. A segnalarne la presenza uno dei tanti appassionati di sport che stava facendo jogging nella zona.

L'uomo aveva in tasca i documenti di riconoscimento attraverso i quali è stato possibile rintracciare i parenti. Il cadavere è stato rimosso e trasferito per l’esame autoptico. Al momento non si sa se la morte dell'uomo sia stata provocata da una caduta accidentale oppure provocata da fattori esterni.

Sull’episodio indaga la Stazione Carabinieri di Terzigno insieme al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Torre Annunziata.