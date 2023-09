A cura della Redazione

Ennesima truffa ai danni di una anziana perpetrata in penisola sorrentina. I carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno arrestato, e sottoposto ai domiciliari, un 23enne napoletano.

L'indagine, svolta dai militari della Stazione dell'Arma di Piano di Sorrento e coordinata dalla Procura di Torre Annunziata, hanno ricostruito quanto accaduto lo scorso 24 maggio, allorquando l'indagato, in concorso con altre persone non ancora identificate, avrebbe raggirato una 82enne di Sant'Agnello, facendosi consegnare dalla stessa 7mila euro in contanti e monili in oro dal valore di circa 43mila euro. Un maxi truffa, dunque, che si aggira sui 50mila euro.

La vittima era stata contattata telefonicamente da uno dei malviventi che, presentatosi come nipote della donna, le aveva riferito di racimolare tutti i soldi che aveva in casa e altri oggetti di valore utili a saldare il pagamento di una multa ricevuta dal figlio della signora, onde evitare "guai serissimi", si legge in una intercettazione.

In seguito, uno dei furfanti si era presentato presso l'abitazione della anziana, affermando di essere l'incaricato dell'Ufficio Postale deputato alla riscossione. Così, la donna consegna il denaro e i preziosi.

Il soggetto arrestato non aveva però fatto i conti con la presenza delle telecamere di videosorveglianza e l'acume investigativo dei carabinieri, che lo hanno identificato con evelata probabilità quale uno degli autori della truffa.