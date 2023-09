A cura della Redazione

E' accusato di furto aggravato, commesso in concorso con altri soggetti non ancora identificati, un 25enne arrestato a Torre del Greco dagli agenti del locale Commissariato. Per il giovane, il GIP del Tribunale di Torre Annunziata ha disposto i domiciliari.

Le indagini, coordinate dalla Procura oplontina, sono partite a seguito della denuncia di un uomo al quale era stata rubata la proprio moto parcheggiata all'interno di un cortile condominiale.

La visione delle immagini del sistema di videosorvglianza della zona ha consentito agli invetigatori di ricostruire le diverse fasi del furto, identificandone con elevata probabilità uno degli autori.