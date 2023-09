Il violento e breve temporale delle prime luci dell’alba di questa mattina, giovedì 21 settembre, sta creando non pochi disagi in città.

A Torre Annunziata via Gino Alfani, come di solito, si è completamente allagata e ciò sta creando non pochi problemi alla circolazione delle auto.

Il forte vento ha abbattuto alberi e fatto volare via qualche tettoria. Come in via Simonetti (vedi foto), dove un grosso ramo si è staccato da un albero ed ha invaso la carreggiata. Sul posto una pattuglia della Polizia municipale per disciplinare il traffico.

Secondo il bollettino della Protezione Civile, una nuova perturbazione, la quinta di settembre, colpirà nella giornata di oggi le regioni del Centro-Nord e alcune zone del Sud, mentre rimarranno escluse dalla fase di maltempo le estreme regioni meridionali.