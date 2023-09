A cura della Redazione

Furti di scooter, custodia in carcere per un 39enne. Il provvedimento è stato notificato all'uomo, dai carabinieri della Compagnia di Sorrento, nella Casa circondariale di Poggioreale dove è già detenuto per altra causa.

Due i furti contestati, il 4 aprile a Castellammare di Stabia e il 21 aprile a Meta di Sorrento. Entrambi sono stati commessi forzando i bloccasterzi dei motocicli, parcheggiati sulla pubblica strada.

I carabinieri della Stazione di Piano di Sorrento, che hanno condotto le indagini coordinati dalla Procura di Torre Annunziata, sono risaliti al 39enne attraverso la visione dei sistemi di videosorveglianza e attività investigative dirette.