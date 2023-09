A cura della Redazione

Penisola Sorrentina: non accetta la fine della relazione con la sua ragazza, 17enne vessa e violenta la fidanzatina.

Nella mattinata odierna, per delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, he i Carabinieri della Compagnia di Sorrento, hanno proceduto all’arresto di un 17enne della Penisola Sorrentina, destinatario della misura cautelare della custodia in IPM (Istituto Penitenziario Minorenni), perché gravemente indiziato in ordine a gravissimi episodi di atti persecutori, violenza sessuale e rapina.

Gli eventi risalgono ai mesi di giugno, luglio e agosto 2023, allorché l’indagato, non accettando la fine della relazione sentimentale con la fidanzata, avrebbe costretto la minore a subire atti di violenza, con minacce gravi rivolte anche ai familiari della ragazza, costringendola di fatto a vivere in un perdurante stato di ansia e sotto minaccia costante di morte.

I militari, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, eseguivano accurate indagini che consentivano di raccogliere il grave quadro indiziario accusatorio nei confronti dell’indagato.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso l’istituto penale per i minorenni di Nisida.