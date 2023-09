A cura della Redazione

Tenta una rapina in tabaccheria armato ma viene bloccato e messo in fuga dal titolare con l'aiuto di alcuni clienti presenti in quel momento. Impazza sui social il video. Dai primi accertamenti pare che i fatti si siano verificati a Pompei e sarebbero avvenuti la mattina dello scorso 21 settembre in un bar-tabaccheria di via Nolana.

Nel video ripreso dalla videosorveglianza interna, si assiste a tutta la scena. Sono circa le 7 del mattino quanto il malvivente, col viso travisato con cappello e cappuccio di una felpa e una bandana che ricopre il volto (in stile cowboy), e occhiali da sole, fa irruzione nell'esercizio commerciale. Prende in ostaggio letteralmente una donna, spingendola a terra tirandola per i capelli, poi la immobilizza col ginocchio sul collo e le punta la pistola in testa. Il balordo minaccia successivamente con l'arma il titolare, appostato dietro ad un pannello di plexiglass che separa il lato vendita dall'area clienti, di consegnare il denaro. Il commerciante, prima consegna i soldi poi esce dalla sua postazione e affronta il rapinatore, senza alcun timore e con coraggio, coadiuvato dagli altri astanti presenti. Ne scatrurisce una sorta di rissa al termine della quale il delinquente viene disaramto. Quest'ultimo si divincola e scappa. Attimi di vera paura e di terrore, per fortuna nessuno è rimasto ferito.

I carabinieri della locale Stazione e della Sezione radiomobile della Compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti e hanno rinvenuto e sequestrato una pistola risultata a salve, quella che il malvivente avrebbe perso durante la fuga.

Proseguono le indagini da parte dei militari dell'Arma per assicurare alla giustizia il rapinatore.