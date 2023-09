A cura della Redazione

Vigili urbani aggrediti a Torre del Greco. Il fatto si è verificato all'esterno della scuola media "Sasso" in via Mons. Michele Sasso (plesso comprensivo De Nicola-Sasso). Due agenti hanno fermato stamane un uomo a bordo di uno scooter, su cui c'erano anche una donna e due minorenni. Il centauro avrebbe colpito con il casco uno dei due alla testa e aggredito l'altro, accorso in aiuto del collega. E' riuscito poi a fuggire "grazie" alla confusione venutasi a creare.

Allertato il Comando, l'individuo è stato poi identificato in un 33enne pregiudicato, G.D.F., e rintracciato in via San Giuseppe alle Paludi. E' stato arrestato e condotto ai domiciliari, dove attende di essere giudicato per direttissima. Le accuse nei suoi confronti sono di violenza e oltraggio a pubblico ufficiale aggravati. La Polizia Municipale - diretta dal comandante Salvatore Visone - ha anche individuato e sequestrato il mezzo sul quale l’uomo viaggiava: il veicolo è risultato privo di assicurazione e di revisione. È stato inoltre appurato che al 33enne era anche stata revocata la patente. I due vigili feriti sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale Maresca dove sono stati medicati: per entrambi escoriazioni e ferite giudicate guaribili in quattro giorni.

«Quanto accaduto è di una gravità inaudita - afferma il primo cittadino Luigi Mennella -, da condannare in maniera ferma e decisa. Come se già tutto questo non bastasse, a rendere la situazione ancora più intollerabile, è che questa inaudita violenza sia stata consumata all’esterno di una scuola e alla presenza di tanti giovanissimi alunni, in orario nel quale si apprestavano ad entrare nelle loro classi. L’Amministrazione non si limita però solo a condannare: siamo infatti pronti, qualora le circostanze lo consentano, a partecipare quale parte offesa nei procedimenti giudiziari che si apriranno sul caso. Agli agenti feriti e all’intero corpo di polizia locale va la piena solidarietà mia e di tutta l’amministrazione comunale».