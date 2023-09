A cura della Redazione

Raid armato a Portici, in provincia di Napoli. I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Torre del Greco sono intervenuti in via Dalbono.

Da una prima sommaria ricostruzione, pare che ignoti stanotte abbiano sparato diversi colpi d’arma da fuoco.

Rinvenuti e sequestrati 12 bossoli calibro 9 sul manto stradale. Una Fiat Panda lì parcheggiata è stata centrata da 10 prioiettili. Non risultano feriti, per fortuna.

Sono in corso le indagini dei militari dell'Arma per ricostruire dinamica, movente e individuare i responsabili.