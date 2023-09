A cura della Redazione

Omicidio mamma coraggio Matilde Sorrentino: per la Procura generale di Napoli, Francesco Tamarisco è il mandante.

Ha chiesto di confermare la condanna all'ergastolo per l'unico imputato, la Pg Stefania Buda, al termine della sua requisitoria. Oggi, presso la Corte d'Assise d'Appello di Napoli, è stata celebrata l'udienza del processo di secondo grado per Tamarisco, incastrato dalle indagini condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata e coordinate dalla Procura oplontina.

Per l'accusa, le dichiarazioni del nuovo pentito del clan Gionta Pietro Izzo confermano la tesi dell'accusa e la rafforzano, non lasciando margini ad altre interpretazioni. Alla prossima udienza spazio ai difensori di Tamarisco, prima della sentenza prevista per metà ottobre.