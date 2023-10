A cura della Redazione

Tentato furto a Castellammare di Stabia, arrestato un 21enne. Nella notte, intorno alle 3.30, i carabinieri della Compagnia stabiese sono intervenuti in via Francesco Saverio Mascia, dove c'è un deposito di elettrodomestici.

Due persone, con passamontagna e guanti, stanno forzano la saracinesca del box. Alla vista dei militari, tentano di fuggire. Prima lanciano a terra una chiave stingi tubo da 60 centimetri e poi corrono andando in direzioni diverse. La scelta dei militari ricade sul 21enne che viene raggiunto dopo circa 500 metri in viale Europa e, con non poche difficoltà, arrestato.

(l'ingresso del deposito che i due hanno provato a forzare)

In manette finisce V. B., di Santa Maria La Carità, già noto alle forze dell'ordine. Deve rispondere di tentato furto e resistenza, è in attesa di giudizio.

Il materiale utilizzato per il travisamento e l’oggetto impiegato per scassinare il locale sono stati sequestrati. Proseguono le indagini per risalire al complice.