A cura della Redazione

La ASD Marianella, attraverso un comunicato, denuncia il furto di soldi subito da calciatori, staff e dirigenti negli spogliatoi del campo Vittorio Pozzo di Boscoreale, dove si è disputata la parita con il Real Rovigliano, squadra di Torre Annunziata.

Ecco di seguito la nota diramata dalla società: “La ASD Marianella con sommo dispiacere denuncia quanto accaduto ai suoi calciatori, staff e dirigenti. Durante la gara con il Real Rovigliano (1^ Categoria Campania – Girone F, terminata 3 a 2 per i padroni di casa, ndr), disputata sul campo Vittorio Pozzo di Boscoreale, sono stati derubati negli spogliatoi di tutti i soldi dei rimborsi ricevuti in questi giorni, rimborsi simbolo dei sacrifici che quotidianamente fanno e del tempo e della passione che dedicano a questo sport. Il nostro invito a tutte le società è quello di prestare maggiore attenzione a tutela dei tesserati e dei tanti bambini che seguono questo sport cercando esempi da seguire.

Noi continueremo per la nostra strada a costruire e progettare un destino migliore per quello che è lo sport più bello del mondo, cercando soprattutto di trasmettere il giusto esempio ai più piccoli che di certo non possono che ricevere esempi negativi da questi episodi”.