Droga, sigarette di contrabbando, denaro, orologi di lusso, veicoli sequestrati. E' il bilancio della maxi operazione condotte stamane tra Portici e San Giorgio a Cremano, che ha visti impegnati circa 200 tra poliziotii, carabinieri e finanzieri.

Un massiccio dispiegamento di donne, uomini e mezzi per un'attività Alto Impatto volta a contrastare le illegalità, in stile Caivano per intenderci, dove ne sono state effettuate diverse in queste settimane.

Vi hanno preso parte personale della Squadra Mobile di Napoli, dei Commissariati di Portici, San Giorgio a Cremano e Torre del Greco, del Reparto Prevenzione Crimine Campania, delle UOPI (Unità Operative Pronto Intervento), della Polizia Stradale, della Polizia Scientifica, dell’Unità Cinofila, Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Torre Annunziata, della Sezione Operativa e Radiomobile della Compagnia di Torre del Greco; e inoltre la Guardia di Finanza con la componente ATPI del Gruppo Pronto Impiego Napoli e le unità cinofile, il Gruppo di Torre Annunziata, il Gruppo di Giugliano in Campania, il 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Napoli nonché la Compagnia di Portici, i vigili del fuoco.

Le operazioni sono state controllate dall’alto dagli elicotteri del Reparto Volo della Polizia di Stato e della Sezione Aerea della Guardia di Finanza.

Sequestrate ingenti quantità di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana, grossi quantitativi di TLE (tabacchi lavorati esteri), denaro contante, assegni bancari, orologi di lusso e gioielli, ed ancora veicoli privi di copertura assicurativa.

Effettuati anche controlli amministrativi finalizzati alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada.

Denunciate infine diverse persone, altre sono state sanzionate amministrativamente per detenzione di droga ad uso personale.