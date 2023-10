A cura della Redazione

Si è sfiorato il dramma a Ercolano, in provincia di Napoli, dove una donna è viva per miracolo. Minacciata dallo zio con una pistola giocattolo, modificata per sparare davvero, l'uomo gliela punta contro e preme il grilletto ma l'arma si inceppa.

Un 55enne del posto è stato così arrestato dai carabinieri per tentato omicidio.

Il soggetto, presentatosi a casa della nipote. pretendeva dalla stessa e dal marito i soldi per comprare la droga di cui faceva uso. Risposta negativa da parte di entrambi i coniugi. Così estrae la pistola (non aveva il tappo rosso), carica un proiettile (vero) in canna e spara puntando dritto contro la donna. L’arma per fortuna non funziona.

Trascorso qualche istante di shock, la coppia chiama il 112. Il 55enne, nel frattempo, fugge e si barrica nella sua abitazione. Poco prima di chiudersi la porta alle spalle ha nascosto la pistola sullo pneumatico di un’auto in sosta.

I carabinieri della Stazione di Portici, giunti immediatamente in soccorso delle vittime, sono riusciti a raggiungerlo e lo hanno bloccato dopo una violenta colluttazione.

E’ ora in carcere, in attesa di giudizio. Dovrà rispondere, oltre che di tentato omicidio, anche di tentata estorsione, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

L’arma è stata sequestrata insieme ad 8 munizioni calibro 7,65 e 3 di calibro 6,35 mm.