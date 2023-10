A cura della Redazione

Ancora casi di sversamenti abusivi di rifiuti in strada a Boscoreale e una nuova denuncia ai carabinieri. Un crimine ambientale che l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pasquale Di Lauro, vuole perseguire senza sosta. Questa volta i video immortalano un uomo e una donna intenti a svuotare il tre ruote, a bordo del quale erano giunti, di materassi, reti, buste e rifiuti di ogni genere. I due soggetti sono facilmente identificabili e le immagini della videosorveglianza sono state consegnate ai carabinieri.

Sempre nella stessa zona, alcune settimane fa, e pochi giorni prima di questo ultimo episodio, era stato colto in flgrante un altro cittadino "amante dell'ambiente", per così dire.

«Non ci stancheremo di denunciare e segnalare alle forze dell’ordine quanti si macchiano di un gesto d’inciviltà come quello dell’abbandono di rifiuti in strada - afferma il sindaco Di Lauro -. A pochi giorni da un evento riuscito come la Festa del Vino, che ha portato nello scorso weekend 15mila persone nella nostra città, ci troviamo costretti a denunciare un atto vergognoso ad opera di persone che non amano la propria città e il proprio territorio. Abbiamo consegnato ai carabinieri le immagini della videosorveglianza dove si vedono chiaramente in volto questi soggetti. Auspichiamo che quanto prima gli inquirenti individuino queste persone, sanzionandole come prevede la legge. Non arretreremo di un millimetro su questa battaglia», ha concluso Di Lauro.