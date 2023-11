A cura della Redazione

In carcere per atti persecutori (stalking) e lesioni aggravate ai danni dei componenti di una famiglia del Piano Napoli a Boscoreale.

I carabinieri della Stazione di Boscoreale hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di due soggetti gravemente indiziati di reati persecutori e lesioni personali aggravate ai danni dell’intero nucleo familiare della compagna di uno dei due indagati, nonché di porto e detenzione illegale di armi da sparo.

Il tutto ha inizio il 16 ottobre scorso, quando vengono esplosi colpi di pistola contro l’autovettura in uso al nucleo familiare abitante nel rione popolare “Piano Napoli” a Boscoreale.

In seguito a tale episodio, le vittime sporgono denuncia alle Forze dell’ordine dichiarando come da un anno subivano gravi atti intimidatori ad opera del compagno della figlia perché non vedevano di buon occhio tale relazione sentimentale.

Inoltre, secondo le dichiarazioni delle vittime, i due indagati avrebbero più di un’occasione esploso colpi di arma da fuoco sia contro la loro autovettura sia nei loro confronti, arrivando perfino a minacciare il loro figlio minore.

Successivamente alla presentazione della denuncia, uno dei due indagati, essendo venuto a conoscenza del fatto che le vittime si erano rivolte alle Forze dell’ordine, si sarebbe presentato presso la loro abitazione, accompagnato da un noto pregiudicato della zona, e avrebbe aggredito ferocemente l’anziana nonna della sua compagna, fratturandole il polso e procurandole lesioni personali gravi giudicabili guaribili in 60 giorni.

Tale ultima gravissima condotta induceva le vittime ad allontanarsi definitivamente dalla propria abitazione e a trasferirsi in un altro Comune.

I due arrestati sono stati rinchiusi presso il casa circondariale di Poggioreale.