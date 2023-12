A cura della Redazione

Dalla giornata di ieri, lunedì 4 dicembre, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina, sono in atto le operazioni di sgombero di 8 box in via Tagliamonte, di proprietà del Comune di Torre Annunziata.

I box erano stati occupati abusivamente da altrettanti nuclei familiari.

Con l’impiego di 70 agenti di Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che hanno supportato la Polizia locale e gli operai del Comune, si è provveduto allo sgombero forzato dei occupanti di 5 box (per 3 di questi non è stato necessario procedere allo sgombero perché gli occupanti avevano già in precedenza abbandonato i locali).

Salvo moderate e prevedibili intemperanze registrate nella fase iniziale dello sgombero, le operazioni sono proseguite regolarmente senza particolari problemi di ordine pubblico e si concluderanno nella giornata di oggi.

Uno dei nuclei familiari sgomberati, in adesione alla proposta fatta dal Comune, è stato temporaneamente collocato in una casa famiglia.

Gli ingressi dei box sono stati murati per prevenire possibili ulteriori occupazioni abusive.