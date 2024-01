A cura della Redazione

Una donna è rimasta ferita gravemente a Napoli nel corso dei festeggiamenti di Capodanno.

Sarebbe stata raggiunta da un proiettile vagante mentre era affacciata al balcone di casa, nel quartiere di Forcella.

È stata trasportata all'ospedale Pellegrini con ferita all'addome. Non sarebbe per fortuna in pericolo di vita.

Nel Salernitano, invece, un bambino di 11 anni ha perso un occhio a seguito dell'esplosione di un petardo. L'episodio si è verificato ad Alfano, nel Cilento.