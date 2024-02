A cura della Redazione

Non si trattò di un tentato omicidio, ma di una gambizzazione: scarcerati due indagati per la sparatoria in cui rimase ferito il 42enne Luigi Mancini.

Oggi pomeriggio il Gip del Tribunale di Torre Annunziata non ha convalida il fermo della DDA nei confronti dei 5 giovani fermati dalla Polizia, ma ha disposto il carcere per tre di loro.

Sono stati scarcerati il 26enne Alessio Amarante e il 20enne Francesco Cherillo, mentre restano in carcere, ma con le accuse di porto illegale di armi aggravato dal metodo mafioso Luigi Guida (26 anni), Francesco Langella (27 anni) e Antonio Veropalumbo (20 anni).

Ora gli atti sono stati trasmessi per competenza distrettuale al Gip del Tribunale di Napoli.