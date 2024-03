A cura della Redazione

Prima la vasca da bagno, poi materiale edile e adesso un frigorifero. Continuano gli atti tempistici nei pressi del passaggio a livello della Circumvesuviana in via Crapolla, lungo la tratta Pompei-Scafati.

Ieri sera è stato posizionato un frigorifero sui binari e il treno in transito, non riuscendo a frenare in tempo, non ha potuto evitare l’impatto con l’elettrodomestico.

Per fortuna nessun ferito, ma solo tanta paura. Sul posto si è recata una volante della polizia per indagare sull’increscioso episodio.

Il comunicato del Sindacato ORSA Trasporti

"l Sindacato OR.S.A. Trasporti, da sempre ha denunciato la pericolosità dei passaggi a livello. Sono degli incroci tra strada e ferrovia che stanno diventando sempre più pericolosi. La soluzione può esser trovata soltanto se le aziende di trasporto e le istituzioni hanno il coraggio di impegnare risorse economiche per la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori. C’è bisogno di chiuderli, trovando o creando percorsi alternativi alla mobilità cittadina oppure, in alternativa, se ciò non fosse possibile, allora c’è l’obbligo di renderli più sicuri, montando le barriere su quelli che non ne hanno e contemporaneamente facendoli presenziare da personale aziendale opportunamente abilitato".