Pomeriggio di terrore al Lido Azzurro di Torre Annunziata.

Intorno alle 17, due uomini armati e con i volti coperti dai caschi integrali hanno fatto irruzione nello stabilimento balneare probabilmente per compiere un agguato o un atto intimidatorio. Pochi istanti dopo sono tornati indietro e, uscendo dal lido, avrebbero esploso uno o due colpi in aria sotto gli occhi dei bagnanti terrorizzati ed in preda al panico. Poi, saliti su un grosso scooter, si sarebbero dati alla fuga.

Sul posto polizia e carabineri. Indagini in corso da parte degli agenti del Commissariato oplontino per ricostruire l'accaduto e risalire ai responsabili del raid che, solo per puro caso, non ha causato feriti. Sul luogo sembra sia stato ritrovato un bossolo.

