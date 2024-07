A cura della Redazione

Il raid armato di ieri al Lido Azzurro, stabilimento balneare di Torre Annunziata, ha avuto una risonanza nazionale. Ne hanno parlato giornali e televisioni, compresa la Rai.

Un biglietto da visita non certo edificante per la città, soprattutto in piena stagione estiva.

Intanto il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, nella giornata di oggi ha portato la sua solidarietà ai cittadini torresi e al titolare dello stabilimento. Si è recato sulla spiaggia del Lido Azzurro intrattenendosi con i bagnanti e sottoponendosi volentieri alle loro domande.

Non è mancato un burrascoso siparietto con l’ex segretaria cittadina della Lega di Salvini. Borrelli è andato su tutte le furie quando si è sentito dire: “Voi politici fate solo passerelle”.

Il deputato ha assalito verbalmente la malcapitata, dicendole di vergognarsi di essere stata leghista, un partito che è stato promotore della legge sull’autonomia differenziata che spacca l’Italia e impoverisce il Sud. “Io sono qui a combattere la camorra - ha detto -, i suoi rappresentati politici dove sono? Vergognatevi!”.

Borrelli è stato riconosciuto da molti bagnati per le sue battaglie contro l’illegalità e, al pari di una star, molti gli hanno chiesto un selfie.

Durante il suo tour in spiaggia, il deputato ha incontrato anche l’ex candidato a sindaco Lucio D’Avino. “Sono un consigliere comunale di Torre Annunziata neo eletto - ha detto -, piacere di conoscerla. Noi avremmo bisogno di una maggiore presenza da parte delle Istituzioni”.

Borrelli, dopo aver chiesto se faceva parte della maggioranza o della minoranza gli ha risposto: “Mandami un messaggio su whatsapp. Chiunque voglia battersi per una maggiore legalità, io lo sostengo”.

Mentre si incamminava verso l’uscita, si è levata una voce: “Lo saniamo questo paese?”. “Io posso fare fino in fondo la mia parte, poi dipende dai cittadini…”, ha risposto Borrelli allontanandosi con la scorta.