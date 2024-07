A cura della Redazione

Operazione interforze. Lido abusivo su spiaggia pubblica. I carabinieri denunciano 59enne

Spiagge libere, coste dello Stato e di tutti i cittadini troppo spesso utilizzate da privati come fosse una loro proprietà.

Operazione interforze da parte dei carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia che insieme alla Polizia municipale locale e ai militari della Capitaneria di porto stabiese sono intervenuti nelle aree balneari di via Sorrentina presso l’ex colonia ferroviaria.

Nella lente dei controlli la repressione delle attività abusive. Sequestrati 67 lettini solari, 20 sedie sdraio, 15 ombrelloni, 1 banco frigo per gelati, 1 vetrina per alimenti e 3 gabbiotti in legno di circa 6 metri quadrati.

Dagli accertamenti dei militari è emerso che era stato realizzato un vero e proprio lido abusivo con le attrezzature e i confort che venivano messe a disposizione – previo pagamento – ai bagnanti dell’arenile comunale.

Il proprietario di quanto sequestrato, un 59enne del posto già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per aver occupato lo spazio demaniale senza le previste autorizzazioni.