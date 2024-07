A cura della Redazione

A Portici i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per detenzione e spaccio di droga Vito Luigi Raiola, 19enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Il ragazzo è stato sorpreso dai militari, impegnati in un servizio anti droga, mentre cedeva a via Diaz una bustina di marijuana a un cliente.

Fermato, il 19enne è stato dapprima perquisito e poi accompagnato nella sua abitazione per approfondire il controllo. Lì i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato altri 23 grammi della stessa sostanza già suddivisa in dosi per la vendita al dettaglio.

L’arrestato è in attesa di giudizio mentre il cliente è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di droga.