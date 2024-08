A cura della Redazione

Tentato furto alla Tabaccheria di corso Umberto I (nei pressi di via Maresca) a Torre Annunziata.

Questa notte tre ladri sopraggiunti a bordo di un'auto, con il volto coperto, muniti di guanti e piedi di porco, hanno tentato di forzare la saracinesca della rivendita di tabacchi n. 10 della titolare Giovanna De Luca.

Dopo vari tentativi, è scattato l’allarme ed i tre, dopo aver provato a disinnescarlo colpendolo con il piede di porco, sono stati costretti a fuggire lasciando sul posto anche i "ferri del mestiere".

La scena è stata ripresa da una telecamera posta all'esterno della tabaccheria. La titolare ha sporto regolare denuncia ai carabinieri per l'avvio delle indagini.

Solo quest'anno si sono verificati tre furti, più il tentativo di stanotte, ai danni delle attività commerciali olpontine. Ricordiamo il furto alla Tabaccheria di corso Umberto I angolo via Zampa (luglio 2024), quello della macelleria “Le Carni” di corso Umberto I (giugno 2024), quello di un negozio di abbigliamento in corso Vittorio Emanuele III (aprile 2024).

Sulla vicenda interviene il consigliere comunale del M5S Salvatore Monaco, il quale ha indirizzato una lettera al sindaco per sollecitare l’installazione della videosorveglianza in tutte le zone della città e affinché intervenga presso le forze dell’ordine per un maggior controllo del territorio, soprattutto nelle ore notturne.