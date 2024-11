A cura della Redazione

Omicidio di mamma coraggio Matilde Sorrentino: la Cassazione dispone un nuovo processo d'appello.

È quanto prevede la sentenza emessa venerdì sera dalla prima sezione penale della Suprema Corte, che ha annullato la condanna all'ergastolo di Francesco Tamarisco, ritenuto il mandante del delitto avvenuto il 26 marzo 2004 al Parco Trento di Torre Annunziata.

I giudici hanno deciso che il processo dinnanzi alla Corte d'Assise d'Appello di Napoli vada ripetuto con una diversa composizione. Accolto, dunque, il ricordo firmato dagli avvocati Alessandro Pignataro e Valerio Spigarelli, difensori di Tamarisco.

Sta già scontando il carcere a vita in via definitiva Alfredo Gallo, l'esecutore materiale del delitto. Secondo l'accusa, Tamarisco avrebbe assoldato Gallo per punire la donna che con le sue denunce svelò gli orrori della pedofilia nel rione Poverelli di Torre Annunziata, fino ad arrivare alla condanna in primo grado proprio per il potente narcotrafficante, poi assolto in appello con formula piena da quelle accuse.