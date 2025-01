I furti nelle abitazioni di Torre Annunziata, soprattutto nella parte nord della città, stanno generando in molte famiglie uno scarso senso di sicurezza. Si segnalano furti e tentativi di furto in continuazione, l’ultimo ieri sera in via Caravelli, la strada maggiormente presa di mira dai ladri, nonostante la presenza di persone in casa. Molte segnalazioni parlano anche di un’auto sospetta utilizzata dai ladri per i vari spostamenti.

Le forze dell'ordine stanno lavorando alacremente per identificare la banda di ladri che sta creando una vera e propria psicosi tra gli abitanti, soprattutto di di via Prota e via Gambardella. In base agli elementi raccolti dagli inquirenti fino a ora si tratterebbe di almeno quattro uomini sia napoletani che di nazionalità romena.

Della questione se ne è occupato anche il consigliere comunale del Partito Democratico Fabio Giorgio che ha scritto al sindaco Corrado Cuccurullo per manifestare la “crescente preoccupazione di molti cittadini in merito alla situazione della sicurezza nel nostro Comune. Recenti episodi di criminalità, e situazioni di disagio sociale, stanno generando un senso diffuso di insicurezza nella nostra comunità”.

“In qualità di consigliere comunale - continua Fabio Giorgio -, mi sento in dovere di rappresentare queste istanze e di proporre azioni concrete per migliorare la sicurezza del nostro territorio. In particolare, Le chiedo di valutare:

1. Un incremento della presenza delle forze dell’ordine nelle zone più a rischio, attraverso una collaborazione più stretta con la Polizia Municipale e le autorità competenti.

2. L’installazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza in punti strategici, per prevenire e scoraggiare comportamenti illeciti.

3. La promozione di iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza, come incontri pubblici e progetti di vigilanza di quartiere, per rafforzare il senso di comunità e la collaborazione tra cittadini e istituzioni.

Sono certo - conclude il consigliere - che condivida con me la priorità di garantire un ambiente sicuro e sereno per tutti i nostri concittadini”.