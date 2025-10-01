A cura della Redazione

Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Gragnano hanno eseguito il sequestro preventivo di un centro scommesse situato in città, in applicazione di un decreto emesso dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina.

Secondo quanto emerso dalle indagini, nell’esercizio commerciale veniva svolta abusivamente attività di raccolta di scommesse per conto di una società straniera con sede a Malta, senza le autorizzazioni previste dalla legge.

Le verifiche sono state condotte dai Carabinieri, con il supporto di funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e sotto il coordinamento della Procura della Repubblica. Gli accertamenti hanno evidenziato che, oltre alla somministrazione di bevande, all’interno del locale si effettuava anche l’intermediazione e la raccolta al banco di scommesse sportive, in assenza della licenza di pubblica sicurezza prevista dall’articolo 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Il sequestro preventivo è stato disposto per impedire la prosecuzione dell’attività illecita.