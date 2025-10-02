A cura della Redazione

Questa mattina a Grumo Nevano (Napoli) i Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno arrestato un uomo, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura della Repubblica.

L’indagato è accusato di truffa aggravata ai danni di una donna di 78 anni, scelta come vittima per la sua età avanzata e per essere stata indotta a obbedire a un presunto ordine dell’Autorità.

L'episodio risale al 7 maggio 2025, quando la vittima, residente a Vico Equense, invalida e con problemi di deambulazione, ricevette una telefonata da un uomo che si spacciava per un carabiniere. L’interlocutore le aveva fatto credere che la figlia fosse rimasta coinvolta in un grave incidente stradale e che, per evitarle conseguenze giudiziarie, fosse necessario consegnare immediatamente tutto il denaro contante presente in casa.

Per rendere ancora più convincente la messinscena, durante la chiamata una complice, fingendo di essere la figlia, avrebbe gridato richieste di aiuto, alimentando lo stato di ansia della donna. Poco dopo, un complice dell’indagato si è presentato all’abitazione della 78enne qualificandosi falsamente come carabiniere. La donna, terrorizzata e convinta di dover obbedire a un ordine ufficiale, gli ha consegnato circa 400 euro, tutto il denaro che aveva in casa. L’uomo è poi fuggito, mentre la vittima ha accusato un malore per lo stress subito.

Le indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di Vico Equense con il coordinamento della Procura di Torre Annunziata, hanno permesso di risalire al presunto autore grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alla collaborazione di altri reparti dell’Arma. È emerso inoltre che l’indagato avrebbe usato un motociclo con targa alterata per eludere le ricerche. Lo stesso mezzo è stato intercettato due giorni dopo ad Amalfi dai Carabinieri del posto.

Concluse le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.