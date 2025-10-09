A cura della Redazione

I Finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno portato a termine un’importante operazione contro il traffico illecito di carburante. Nella giornata del 26 settembre scorso, nell’ambito di un’attività di controllo sul territorio, sono stati sequestrati due automezzi, una cisterna e oltre 56.000 litri di gasolio di contrabbando.

L’intervento, condotto dai militari del Gruppo di Nola, è scattato dopo l’individuazione di un autoarticolato con targa romena parcheggiato all’interno di un’area privata di Marigliano. Durante il controllo, le Fiamme Gialle hanno scoperto che il mezzo trasportava oltre 28.000 litri di gasolio contenuti in “cubotti” da 1.000 litri ciascuno, accompagnati da documentazione falsificata. L’autista, di nazionalità romena, non ha saputo giustificare la provenienza del carburante.

Nello stesso parcheggio, i finanzieri hanno rinvenuto anche un’autocisterna riconducibile a una società italiana e una pompa di travaso pronta per spostare il carburante da un veicolo all’altro. All’interno della cisterna sono stati trovati altri 28.000 litri di prodotto petrolifero.

Al termine delle operazioni, tutto il materiale – gasolio, mezzi e contenitori – è stato sequestrato. Il conducente dell’autoarticolato e il rappresentante legale della società italiana sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Nola per ricettazione e violazione della normativa sulle accise.

