A cura della Redazione

Maxi operazione della Guardia di Finanza contro la fabbricazione e la vendita di fuochi d’artificio illegali nell’area metropolitana di Napoli. I militari del Comando Provinciale hanno sequestrato oltre 300 mila artifici pirotecnici, per un peso complessivo di 2,5 tonnellate, denunciando sette persone per reati legati alla detenzione, produzione e commercio abusivo di materiale esplodente. Due soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato.

L’operazione, coordinata dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Napoli, ha coinvolto anche i reparti di Pronto Impiego, Frattamaggiore, Nola, Casalnuovo e Ottaviano, interessando diversi comuni tra cui Casoria, Ercolano, Nola, Acerra, San Giuseppe Vesuviano e Napoli.

Particolarmente allarmante l’intervento dei “Baschi Verdi” che, a Ercolano, hanno fermato un giovane in possesso di un artifizio pirotecnico artigianale occultato in una busta da spedizione. La successiva perquisizione ha portato al sequestro di 61 ordigni esplosivi artigianali, privi di etichettatura e simili ai noti “Cobra 11”, nascosti tra le sterpaglie di un cortile. Gli ordigni sono stati definiti dagli investigatori altamente pericolosi e potenzialmente letali. Il responsabile è stato arrestato, giudicato con rito direttissimo e condannato a un anno e quattro mesi di reclusione.

Ad Acerra, invece, sono stati rinvenuti oltre 460 pezzi pirotecnici artigianali – tra cipolle, candelotti e batterie napoletane – custoditi in una soffitta nel pieno centro cittadino, senza alcuna misura di sicurezza. Per il proprietario è scattata la misura degli arresti domiciliari, vista la grave minaccia per l’incolumità pubblica.

Ulteriore materiale esplodente illegale è stato scoperto in plichi anonimi presso un centro spedizioni di Nola, in vendita libera in un esercizio commerciale a Napoli e in depositi non autorizzati a Casoria e San Giuseppe Vesuviano.

Con l’avvicinarsi delle festività di fine anno, la Guardia di Finanza ha annunciato che i controlli proseguiranno senza sosta, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei cittadini e sensibilizzare sui gravi rischi legati all’uso di fuochi d’artificio illegali, spesso causa di incidenti anche mortali.

