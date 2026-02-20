Inseguimento e arresto a Massa di Somma, dove i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio hanno fermato il 28enne Salvatore Avagnano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato in concorso e resistenza.

L’uomo, originario di Scampia, è stato notato dai militari mentre percorreva le strade cittadine a bordo di una Jeep Renegade insieme a un complice. L’auto risultava appena rubata. Ne è nato un inseguimento, durato pochi minuti ma sufficienti a generare panico tra gli automobilisti.

La corsa si è conclusa con un doppio impatto: prima contro una Chevrolet Matiz con a bordo una donna, poi contro una recinzione. I due occupanti hanno tentato la fuga a piedi, ma il 28enne è stato bloccato al termine di una colluttazione.

Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di un dispositivo elettronico capace di manomettere le centraline delle auto. La donna coinvolta nell’incidente ha riportato una prognosi di 30 giorni, mentre uno dei carabinieri intervenuti dovrà osservare cinque giorni di riposo.

L’arrestato è ora in attesa di giudizio, mentre sono in corso le indagini per identificare il complice.