A cura della Redazione
Per sfuggire all'arresto tampona un'auto con un donna a bordo: per lei 30 giorni di prognosi
L'episodio nel Vesuviano. Il 28enne, già noto alle forze dell'ordine, viene arrestato
(2 minuti di lettura)
Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero
+39 353.303.00.84
sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie"
Chi già riceveva le nostre news deve ripetere la procedura per continuare a riceverle.
Seguici su
Ricevi le nostre notizie da Google News
© Riproduzione riservata