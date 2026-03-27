A cura della Redazione

I carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio P.V., 35enne del posto che era già sottoposto agli arresti domiciliari, e sua moglie 33enne, incensurata.

Durante un controllo nell’abitazione dell’uomo i militari hanno trovato 26 grammi circa di cocaina e 10 grammi di hashish. Nella tasca della donna trovato un bloc-notes, ritenuto una vera e propria rubrica dell’attività illecita.

Il 35enne è ora in carcere, mentre la 33enne è stata sottoposta agli arresti domiciliari. Entrambi sono in attesa di giudizio.