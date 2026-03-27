A cura della Redazione

Con l’arrivo della bella stagione cresce la voglia di uscire e passeggiare tra le strade della costiera sorrentina, affollate da turisti e residenti che si godono il sole primaverile. Tra chi sceglie di muoversi a piedi e chi preferisce l’auto, c’è anche chi tenta di aggirare le regole.

È quanto accaduto a Meta, dove i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sorrento hanno denunciato una donna di 47 anni del posto per soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

I militari, durante un normale controllo sul territorio, hanno notato una Fiat 500 bianca transitare tra le vie cittadine, verosimilmente proveniente da Vico Equense. Una scena all’apparenza ordinaria, che ha però attirato l’attenzione dei carabinieri quando la conducente, alla vista della pattuglia, ha improvvisamente cambiato direzione imboccando vicolo del Mulino.

Raggiunta poco dopo, la donna si è fermata ed è scesa dall’auto visibilmente imbarazzata, tentando di giustificarsi. I militari hanno quindi controllato il veicolo, scoprendo un dettaglio insolito: le targhe erano state coperte con volantini pubblicitari raffiguranti prodotti caseari e salumi in offerta.

Alla richiesta di spiegazioni, la 47enne ha dichiarato di voler semplicemente fare una passeggiata, ma il vero intento era eludere i sistemi elettronici di lettura targhe presenti lungo la costiera ed evitare così eventuali sanzioni.

Ulteriori accertamenti hanno aggravato la sua posizione: l’auto risultava priva di assicurazione, senza revisione e senza carta di circolazione. Il veicolo è stato sequestrato, mentre per la donna è scattata la denuncia.