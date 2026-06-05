Pimonte, ritrovato il Cristo ligneo del Settecento scomparso dopo il terremoto

A cura della Redazione

Un importante tassello del patrimonio storico e religioso del territorio torna finalmente a casa. Dopo oltre quarant’anni dalla sua scomparsa, è stata recuperata una preziosa scultura lignea policroma raffigurante il Cristo in croce, appartenente alla chiesa di San Michele Arcangelo di Pimonte e risalente al XVIII secolo.

Il ritrovamento è avvenuto nell’ambito di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata e condotta dai Carabinieri, finalizzata al recupero di beni storico-culturali sottratti nel corso degli anni alla storica chiesa del comune dei Monti Lattari.

L’opera, alta 92 centimetri, è stata sottoposta alle verifiche della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, che ne ha certificato il notevole valore storico e artistico. Si tratta infatti di un bene tutelato dalla normativa sui beni culturali e considerato di particolare pregio.

Dal punto di vista iconografico, la scultura rappresenta il Cristo secondo la tipologia del Christus patiens, con il capo reclinato verso destra, gli occhi chiusi e i segni della Passione evidenziati dalla raffinata policromia dell’opera. Elementi che hanno consentito agli esperti di collocare il manufatto nel Settecento.

La vicenda che ha portato al recupero del crocifisso affonda le sue radici negli anni successivi al devastante terremoto del 1980. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la scultura era originariamente collocata sul pulpito della chiesa di San Michele Arcangelo e rimase nell’edificio fino al sisma. Dopo il terremoto, però, l’edificio religioso versò per lungo tempo in condizioni di totale inagibilità, diventando vulnerabile a intrusioni e saccheggi che portarono alla dispersione di numerosi beni di valore.

Proprio per evitare che il crocifisso subisse la stessa sorte di altri reperti, l’allora parroco della chiesa, don Angelo Papa, decise di custodirlo presso la propria abitazione. Successivamente l’opera passò nelle mani del suo successore, don Raffaele Fontanella, che la conservò nella sua residenza privata fino alla sua morte, avvenuta nel 2000.

Le indagini, avviate nel 2024 a seguito della denuncia relativa al furto di un’altra importante opera d’arte della stessa chiesa – una tela raffigurante l’Ultima Cena sottratta nel 1985 – hanno consentito di ricostruire la storia del crocifisso e di individuarne l’attuale collocazione.

I Carabinieri sono riusciti a rintracciare i familiari di don Fontanella che, ascoltati dagli investigatori, hanno confermato la ricostruzione dei fatti e hanno provveduto spontaneamente alla restituzione dell’opera, riconoscendone l’appartenenza alla comunità religiosa di Pimonte.

L’operazione si inserisce nel più ampio programma di tutela e recupero del patrimonio culturale, artistico e archeologico portato avanti dalla Procura di Torre Annunziata e dalle forze dell’ordine nel territorio vesuviano e della penisola sorrentina.

La scultura sarà ufficialmente riconsegnata dai Carabinieri al parroco della chiesa di San Michele Arcangelo, don Antonino Lazzazzara, per essere ricollocata nella sua sede originaria, restituendo così alla comunità di Pimonte un’opera che rappresenta non solo un bene artistico di grande valore, ma anche un simbolo della memoria e dell’identità religiosa del territorio.