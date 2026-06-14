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Castellammare, minaccia il padre con un coltello per 10 euro: arrestato 32enne

Castellammare, minaccia il padre con un coltello per 10 euro: arrestato 32enne

L'uomo avrebbe chiesto denaro ai genitori per acquistare droga

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Dieci euro richiesti con insistenza ai genitori e un rifiuto che ha scatenato una violenta reazione. È finita con l'arresto e il trasferimento nel carcere di Poggioreale la notte di un 32enne stabiese, accusato di aver minacciato il padre con un coltello e di aver danneggiato la sua bicicletta elettrica.

L'episodio si è verificato nella notte a Castellammare di Stabia. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Sezione Radiomobile, l'uomo avrebbe chiesto ancora una volta del denaro ai genitori, presumibilmente per acquistare sostanze stupefacenti.

Questa volta, però, il padre avrebbe opposto un netto rifiuto. Una risposta che avrebbe fatto esplodere la rabbia del 32enne, il quale avrebbe afferrato un coltello puntandolo contro il genitore e minacciandolo di morte.

Dopo l'episodio, l'uomo si sarebbe allontanato dall'abitazione, non prima di aver danneggiato la bicicletta elettrica del padre.

L'intervento dei Carabinieri è stato immediato. I militari hanno rintracciato il 32enne poco distante dall'abitazione e lo hanno arrestato. Per lui sono scattate le manette con le accuse di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e danneggiamento.

Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato trasferito nel carcere di Poggioreale, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa di giudizio.

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