Ercolano, accoltellò un 17enne per una lite tra ragazzi: arrestato 44enne per tentato omicidio

A cura della Redazione

Un uomo di 44 anni, residente a Ercolano, è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Ercolano in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli. L'uomo è gravemente indiziato del reato di tentato omicidio ai danni di un ragazzo di 17 anni.

L'episodio risale alla sera del 6 giugno scorso, quando i militari dell'Arma intervennero presso una paninoteca della città dopo la segnalazione di un'aggressione. La vittima, colpita più volte con un'arma da taglio, era stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all'ospedale Maresca di Torre del Greco, dove venne medicata e successivamente dimessa con una prognosi di 15 giorni.

Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla VII Sezione Indagini della Procura di Napoli, il giovane sarebbe stato aggredito come forma di "punizione" per essere rimasto coinvolto il giorno precedente in una lite tra minori.

Gli accertamenti condotti dai carabinieri hanno consentito di ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti. In particolare, gli investigatori hanno ritenuto che le coltellate inferte al 17enne avrebbero potuto provocarne la morte, elemento che ha portato alla contestazione del reato di tentato omicidio.

Sulla base delle risultanze investigative, il Gip ha disposto la misura cautelare nei confronti del 44enne, eseguita nelle scorse ore dai militari dell'Arma.

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