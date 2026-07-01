Castellammare di Stabia, due minorenni denunciati: carabinieri sequestrano coltelli e un manganello

A cura della Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno denunciato due minorenni, un 17enne e un 16enne, con l'accusa di detenzione abusiva di armi. I due episodi si sono verificati nel corso di distinti controlli effettuati a Sant’Antonio Abate e Gragnano, nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati sul territorio.

Sant’Antonio Abate: 17enne trovato con coltello e manganello

Il primo intervento è avvenuto a Sant’Antonio Abate, dove una pattuglia dei Carabinieri è intervenuta per una lite scoppiata dopo un incidente stradale.

Alla guida di uno scooter c'era un 17enne che, alla vista dei militari, ha iniziato a mostrare un atteggiamento particolarmente nervoso, continuando a guardare insistentemente verso la sella del mezzo.

L'intuizione dei carabinieri si è rivelata fondata: durante la perquisizione sono stati rinvenuti un coltello a lama estraibile lungo 18 centimetri e un manganello metallico, entrambi nascosti sotto la sella dello scooter.

Gragnano: 16enne sorpreso con un coltello a farfalla

Il secondo episodio si è verificato nella serata a Gragnano, nella piazza principale della città, dove numerosi giovani si erano ritrovati per trascorrere qualche ora insieme. Durante un servizio di controllo del territorio, una gazzella dei Carabinieri ha notato un gruppo di ragazzi e ha deciso di procedere all'identificazione. Tra loro, un 16enne ha manifestato insofferenza ai controlli, mostrando fretta di allontanarsi. L'atteggiamento ha insospettito i militari che hanno approfondito gli accertamenti.

Il giovane è stato trovato in possesso di un coltello a farfalla lungo 22 centimetri, immediatamente sequestrato.

Due denunce per detenzione abusiva di armi

Al termine delle verifiche, entrambi i minorenni sono stati denunciati per detenzione abusiva di armi, mentre le armi rinvenute sono state poste sotto sequestro.

I controlli dei Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia proseguono nell'ambito delle attività finalizzate a garantire la sicurezza sul territorio e a prevenire episodi di violenza, soprattutto nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani durante il periodo estivo.