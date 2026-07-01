Terzigno, tentano di assaltare l'ufficio postale: ladri in fuga all'arrivo dei carabinieri

A cura della Redazione

Tentato furto nella notte all'ufficio postale di corso Alessandro Volta, a Terzigno. L'allarme, lanciato al numero unico di emergenza 112, ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri della Stazione di Boscoreale.

Secondo una prima ricostruzione, ignoti stavano tentando di forzare la porta d'ingresso sul lato posteriore dell'edificio quando, probabilmente disturbati dall'arrivo dei militari, hanno deciso di interrompere il colpo e darsi alla fuga.

Durante il sopralluogo i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato gli arnesi utilizzati per il tentativo di effrazione, tra cui un giravite e un piede di porco.

Sono in corso le indagini per identificare gli autori del tentato furto e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.