Gragnano e Castellammare, controlli dei Carabinieri: arrestati due evasi, droga e coltelli sequestrati

A cura della Redazione

Controlli a tappeto dei Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia tra Gragnano e Castellammare, dove un servizio straordinario di controllo del territorio ha portato all'arresto di due persone per evasione, al sequestro di droga e al rinvenimento di un coltello, oltre a numerose verifiche sulla circolazione stradale.

Due detenuti ai domiciliari sorpresi fuori casa

Le prime pattuglie hanno lasciato la caserma al calare della sera e, pochi minuti dopo l'inizio del servizio, uno dei militari ha riconosciuto all'interno di un bar un 51enne che avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari.

L'uomo è stato immediatamente bloccato e arrestato per evasione, prima ancora di terminare la consumazione.

Per lo stesso reato è finito in manette anche un 45enne, sorpreso mentre violava la misura della detenzione domiciliare.

Hashish pronto per lo spaccio e un coltello in strada

Nel corso dei controlli, i militari hanno denunciato un 20enne di Gragnano, trovato in possesso di 14 grammi di hashish, già suddivisi in dosi e pronti per essere ceduti.

A Castellammare di Stabia, invece, un 26enne è stato denunciato dopo essere stato sorpreso in strada con un coltello da cucina lungo 28 centimetri.

Marijuana nascosta dietro una madonnina

Un altro rinvenimento è stato effettuato a Gragnano, dove i Carabinieri hanno recuperato 60 grammi di marijuana occultati dietro una madonnina in ceramica collocata nella scala condominiale di una palazzina di edilizia popolare.

Sono in corso accertamenti per individuare il proprietario della sostanza stupefacente.

Controlli anche sulle strade

L'attività dell'Arma ha riguardato anche il contrasto al consumo di droga e le verifiche sulla circolazione stradale. Complessivamente sono stati 9 gli assuntori di sostanze stupefacenti segnalati alla Prefettura, tra i quali due minorenni. Sul fronte della sicurezza stradale sono state elevate 19 contravvenzioni per violazioni al Codice della strada.