Torre Annunziata, via Caravelli nel degrado: marciapiedi dissestati, alberi caduti e strada da rifare

A cura della Redazione

Via Caravelli, una delle strade più belle di Torre Annunziata, versa oggi in condizioni che destano forte preoccupazione tra i residenti. Nelle ultime ore sono arrivate alla redazione di torresette.news numerose telefonate e segnalazioni di cittadini che chiedono di accendere i riflettori su una situazione di degrado che, a loro giudizio, non è più tollerabile.

Una condizione che non nasce oggi. La strada è stata interessata negli ultimi tempi dai ripetuti lavori della Gori, con diversi interventi sulla sede stradale, ai quali si sono aggiunti i danni provocati dal violento nubifragio che nei giorni scorsi ha investito Torre Annunziata.

Pioggia intensa, grandine e soprattutto fortissime raffiche di vento hanno lasciato ulteriori segni. Alcuni alberi caduti non sarebbero stati ancora completamente rimossi, contribuendo ad aggravare una situazione già compromessa.

Marciapiedi dissestati, pericolo per i pedoni

A preoccupare maggiormente i residenti sono le condizioni dei marciapiedi. In diversi tratti la pavimentazione presenta mattonelle mancanti, rotte o sollevate, con dislivelli che possono rappresentare un concreto pericolo per chi percorre la strada a piedi, in particolare per anziani e persone con difficoltà motorie.

Non va meglio sulla carreggiata. I numerosi interventi effettuati nel tempo hanno lasciato rattoppi e irregolarità e, secondo i cittadini, sarebbe ormai necessario andare oltre le riparazioni parziali e procedere a una completa ripavimentazione della strada.

Una delle strade più belle della città

Il rammarico è ancora maggiore perché via Caravelli rappresenta una delle strade più caratteristiche di Torre Annunziata. Una zona che meriterebbe ben altra cura e che oggi, invece, offre in alcuni punti un'immagine di trascuratezza.

Il problema, dunque, non riguarda soltanto il decoro urbano. Prima ancora viene la sicurezza di pedoni e automobilisti, che impone una verifica delle condizioni della pavimentazione, dei marciapiedi e degli alberi danneggiati dal maltempo.

L'appello alla Commissione straordinaria

Da qui l'appello dei residenti alla Commissione straordinaria che amministra Torre Annunziata: intervenire in tempi rapidi per mettere in sicurezza i punti più critici e programmare un'opera complessiva di riqualificazione.

I cittadini non chiedono interventi straordinari, ma che una strada importante della città torni ad essere sicura, percorribile e decorosa.

Una richiesta che torresette.news raccoglie e rilancia. Via Caravelli merita di essere restituita alla sua originaria bellezza e, soprattutto, i suoi residenti meritano risposte concrete.

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