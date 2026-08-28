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Gragnano, 75enne trovata morta in casa: il corpo parzialmente carbonizzato

Gragnano, 75enne trovata morta in casa: il corpo parzialmente carbonizzato

La donna era accanto a una bombola di gas sul balcone. Indagini dei carabinieri: tra le ipotesi un ritorno di fiamma.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Tragedia a Gragnano dove una donna di 75 anni è stata trovata senza vita all’interno di un’abitazione in via Vittorio Veneto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Castellammare di Stabia, insieme ai vigili del fuoco.

Il corpo dell’anziana, parzialmente carbonizzato, è stato rinvenuto nei pressi di una bombola di gas collocata all’esterno, sul balcone dell’abitazione.

Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e stabilire cosa abbia provocato la morte della 75enne.

Al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Tra quelle al vaglio degli investigatori c’è anche la possibilità che si sia verificato un ritorno di fiamma dalla bombola di gas, circostanza che dovrà tuttavia essere confermata dagli accertamenti.

Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della tragedia.

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