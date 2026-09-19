Torre del Greco, reati in calo del 22%: in arrivo 33 nuove telecamere

A cura della Redazione

Il numero complessivo dei reati commessi a Torre del Greco è diminuito del 22,11% in un anno. Il dato è emerso durante la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata venerdì 18 settembre dal prefetto di Napoli Michele di Bari.

Al centro dell’incontro anche la sparatoria avvenuta nella notte del 13 settembre in via Marconi, durante la quale due giovani sono rimasti feriti. Poco prima della riunione era stata eseguita l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 21enne gravemente indiziato di essere l’autore dei colpi.

Il plauso del prefetto

Nel corso del Comitato è stato esaminato il quadro complessivo della sicurezza cittadina, anche alla luce dell’aggressione subita alla fine di maggio da un imprenditore, accoltellato al culmine di una lite in via Vittorio Veneto. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Nonostante i due gravi episodi, i dati illustrati dalla Prefettura descrivono una generale diminuzione dei reati. Michele di Bari ha rivolto il proprio apprezzamento al sindaco, all’Amministrazione comunale e alle forze dell’ordine per il lavoro svolto, invitandoli a proseguire lungo la strada intrapresa.

Il prefetto ha comunque disposto un’intensificazione dei controlli e ribadito la necessità di mantenere alta l’attenzione sul territorio.

Alla riunione hanno partecipato, per il Comune di Torre del Greco, il sindaco Luigi Mennella, il segretario generale Giulia Di Matteo e il comandante della Polizia municipale Gennaro Russo.

Mennella: «I risultati non devono farci abbassare la guardia»

Il sindaco ha accolto positivamente le parole del prefetto, sottolineando come i risultati siano stati raggiunti grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione e gli organismi preposti alla sicurezza.

«Il lavoro compiuto in questo periodo, in totale sinergia con tutte le forze dell’ordine, sta dando importanti risultati – ha affermato Mennella –. Questo non deve però farci abbassare la guardia, perché basta davvero poco per riaccendere l’allarme».

Il primo cittadino ha inoltre ricordato le ordinanze comunali con le quali sono state introdotte limitazioni alle aperture notturne di alcune attività commerciali.

Entro fine anno 33 nuove telecamere

Grazie ai finanziamenti del Ministero dell’Interno, trasferiti attraverso la Prefettura, entro la fine dell’anno saranno installate 33 nuove telecamere di videosorveglianza.

Gli impianti saranno collocati soprattutto nelle aree a vocazione turistica, nei luoghi caratterizzati dalla presenza di locali notturni e nei pressi di scuole ed edifici istituzionali.

Altri sistemi di controllo saranno installati nelle aree protette del Vesuvio attraverso gli interventi realizzati in collaborazione con il Parco nazionale. L’obiettivo del Comune è estendere progressivamente la videosorveglianza a tutti i punti più sensibili della città.

Furti, rapine e spaccio: i dati

Rispetto allo stesso periodo del 2025, a Torre del Greco i furti sono diminuiti del 28,5%, mentre le rapine hanno registrato una riduzione del 40%. In calo del 39,13% anche i reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Dall’inizio dell’anno ai primi giorni di settembre non si sono verificati omicidi volontari. Le percosse sono diminuite del 60,87%, mentre le lesioni colpose hanno registrato una flessione dell’8,77%.

Mennella ha infine ringraziato Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Capitaneria di porto e Polizia municipale per l’attività svolta, nonostante le difficoltà dovute alla carenza di personale.

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook